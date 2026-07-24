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KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’nın 19 ilçesine önemli uyarı!

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Meteoroloji’den Konya’nın 19 ilçesine önemli uyarı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve çevresi için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

YAĞIŞLAR KUZEY VE BATI İLÇELERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin uyarısına göre Çeltik, Yunak, Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Derbent, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Ahırlı, Yalıhüyük ve Bozkır başta olmak üzere birçok ilçede yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

SEL, YILDIRIM VE ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Özellikle dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Uyarının bugün saat 22.00'de başlayıp, yarın saat 22.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkılmaması, açık alanlarda bulunulmaması ve Meteoroloji'nin güncel uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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