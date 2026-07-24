Amerika Yolculuğu Öncesi Milli Takıma Konya’da Anlamlı Moral

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Amerika’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampını Konya’da gerçekleştiren Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde bir araya geldi.

Amerika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Konya'da tamamlayan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde ağırlandı. Dünya Şampiyonası yolculuğu öncesinde moral depolayan Ay Yıldızlı ekip, Selçuklu Spor Okulları öğrencileriyle hazırlık maçında bir araya geldi. Sporun birleştirici gücünün ve fair-play ruhunun ön plana çıktığı dostluk maçında unutulmaz anlar yaşadı.

Bu anlamlı buluşmaya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katılarak, şampiyona öncesi son antrenmanlarını Konya'da tamamlayan milli sporcuları yalnız bırakmadı ve heyecanlarına ortak oldu. Uluslararası arenada birçok başarıya imza atan özel sporcular Başkan Pekyatırmacı'ya sağladığı destekler ve ziyareti sebebiyle mutluluklarını dile getirdiler.

Ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı, "Milli Takımımıza başarılar diliyorum”

Milli takımı ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Bu binada ilk defa birlikte oluyoruz ama Konyamızda daha önce de çalışmalar yapıldı. Birlikte olduk ve sizlerin çalışma programlarına eşlik etmek fırsatımız oldu. O zaman da takımımız çok iyiydi. Bugün de çok iyi. Bugün hazırlık maçında da Gençlik Spor İl Müdürümüzle, As Başkanımızla birlikte takımımızı izleme fırsatımız oldu. Hakikaten çok mücadeleci, dirençli ve gayretli bir takım var ortada. O yüzden tüm kıymetli hocalarımıza, antrenörlerimize, ekibimize, federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürümüze buradaki çalışmalara olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Amerika'da en güzel neticeleri elde edeceksiniz. Buna inanıyor, takımımıza güveniyoruz. Kalecimize ve tüm futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah Amerika'dan en güzel neticelerle geri döneceksiniz diyorum. Dualarımız ve desteklerimiz sizinle, gönlümüz sizinle. Sizleri seviyoruz. Sizleri her zaman Konyamızda ağırlamak istiyoruz. Burada olmanız bizim için mutluluk. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da Amerika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na başarılar diledi.

Çintimar ve Kurt Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya spora sağladıkları destekler ve Konya'ya kazandırılan Selçuklu Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi sebebiyle teşekkür ettiler.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu