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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Temmuz 2026 Cuma günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;
Reklam

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

İBRAHİM ERYİĞİT
 

KONYA
15-01-1961

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

BATTAL GAZİ PAMUKÇU
 

TURGUT
15-03-1961

YAZIR MEZARLIĞI

NEFİZE ÇİLEK
 

ERDOĞDU
17-02-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DAVUT ÜNAL
 

PINARBAŞI
05-01-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SAADET GÜZEL
 

KONYA
10-01-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

HİKMET GÜMÜŞ
 

ALATA
01-01-1946

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

KADİRİYE ŞAKAR
 

KONYA
05-11-1975

SİLLE MEZARLIĞI

SEYİT AHMET TOPALLAR
 

KARATAY
13-03-1990

ARAPLAR MEZARLIĞI

EMİNE DOĞAN
 

ÇETME
28-02-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

HURİ ALTAN
 

AKSARAY
01-01-1960

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

KEMAL TİRYAKİ
 

KONYA
12-05-1996

YAĞBASAN MEZARLIĞI

BEBEK ENES ÖZEL
 


09-05-2026

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ RAMDUN
 

HALEP
30-03-1975

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MÜŞERREF İÇ
 

KONYA
25-11-1941

YEDİLER MEZARLIĞI

AHMET ÖKSÜZ
 

KONYA
22-01-1946

KARAASLAN MEZARLIĞI

SERIN SHABAT
 

KUWAIT/KUVEYT
18-04-1969

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA BAŞAK
 

KONYA
15-02-1946

ALİYENLER MEZARLIĞI

ABDULKADİR ALTIKAT
 

GÜNEYSINIR
12-10-1996

ELMACI MEZARLIĞI

 

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