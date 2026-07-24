Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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İBRAHİM ERYİĞİT
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KONYA
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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BATTAL GAZİ PAMUKÇU
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TURGUT
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YAZIR MEZARLIĞI
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NEFİZE ÇİLEK
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ERDOĞDU
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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DAVUT ÜNAL
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PINARBAŞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SAADET GÜZEL
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HİKMET GÜMÜŞ
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ALATA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KADİRİYE ŞAKAR
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KONYA
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SİLLE MEZARLIĞI
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SEYİT AHMET TOPALLAR
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KARATAY
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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EMİNE DOĞAN
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ÇETME
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HURİ ALTAN
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AKSARAY
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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KEMAL TİRYAKİ
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KONYA
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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BEBEK ENES ÖZEL
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ALİ RAMDUN
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HALEP
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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MÜŞERREF İÇ
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KONYA
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YEDİLER MEZARLIĞI
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AHMET ÖKSÜZ
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KONYA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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SERIN SHABAT
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KUWAIT/KUVEYT
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YAZIR MEZARLIĞI
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MUSTAFA BAŞAK
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KONYA
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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ABDULKADİR ALTIKAT
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GÜNEYSINIR
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ELMACI MEZARLIĞI