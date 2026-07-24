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KONYA Haberleri

Konya’daki dört noktaya dikkat! Duyuru yapıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki dört noktaya dikkat! Duyuru yapıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yürütülecek yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda yol kapatma ve yol daraltma uygulamalarının yapılacağını duyurdu. Çalışmaların büyük bölümü gece saatlerinde gerçekleştirilecek.

ADANA ÇEVRE YOLU'NDA YOL DARALTILACAK

AKOM'un açıklamasına göre, Adana Çevre Yolu Caddesi'nde Milenyum Otel istikametinden Marangozlar Üst Geçidi yönüne giden güzergahta tretuvar düzenleme çalışması yapılacak. Bu kapsamda 24 Temmuz saat 23.00 ile 25 Temmuz saat 07.00 arasında yol daraltması uygulanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyarak kontrollü şekilde ilerlemeleri istendi.

ÜÇ FARKLI GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILACAK

Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Küçük Aymanas Kavşağı, 24 Temmuz saat 23.00 ile 25 Temmuz saat 07.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Aynı saatler arasında Karaman Caddesi'nde, Celaleddin Karatay Caddesi Kavşağı'ndan Eski Garaj istikametine giden yönde de yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

Öte yandan Uluyayla Köprülü Kavşağı'nda, Erkan Caddesi ile Uluyayla Caddesi arasında Uluyayla Caddesi yönünde yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu güzergâh ise 25 Temmuz'da saat 00.30 ile 06.00 arasında trafiğe kapatılacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

AKOM, çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları tercih etmelerini, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

(Meltem Aslan)

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