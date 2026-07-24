Konya’daki korkunç olay! 7 yaşındaki kızının yanında öldürmüştü: YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'yi, 7 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tabancayla öldüren Y.G.hakkında dikkat çeken yeni bir karar çıktı. Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanık, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu kez sanık hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmamasına hükmetti.

YARGITAY KARARININ ARDINDAN DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda dosya yeniden ele alındı. Sanık Y. G. hakkında daha önce verilen karar yeniden değerlendirilirken, tarafların beyanları ve dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından tekrar incelendi.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN MÜTALAA

SABAH'ın haberine göre; Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olayın başından itibaren öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Savcı mütalaasında, "Başından beri öldürmeye niyetliydi. Ölen birinin arkasından maddi bir tespit olmadan karalama ve namusuna saldıran sanığın pişmanlığından da bahsedilemez. Eşinin iffetsizliğini çocukları üzerinden ispatlamaya çalışan sanığa, dedikodu olarak iddia edilen olaylarla ilgili haksız tahrik hükümlerinin uygulanması hak ve adalete uygun değildir" ifadelerine yer verdi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda sanık Y.G.'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanık lehine herhangi bir haksız tahrik, iyi hal veya başka bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına karar verildi.

CİNAYET 7 YAŞINDAKİ KIZLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE İŞLENMİŞTİ

Olay, 2023 yılında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelen Y. G., yaklaşık yedi aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye, 7 yaşındaki kızlarının yanında tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Ebru Gürpe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından teslim olan Y. G. tutuklanmıştı. Cinayet sonrası çiftin çocukları devlet korumasına alınmış, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi