GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,339 TL
EURO
53,805 TL
STERLİN
63,183 TL
GRAM
6.181 TL
ÇEYREK
10.182 TL
YARIM
20.264 TL
CUMHURİYET
40.102 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki korkunç olay! 7 yaşındaki kızının yanında öldürmüştü: YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki korkunç olay! 7 yaşındaki kızının yanında öldürmüştü: YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!
Reklam

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'yi, 7 yaşındaki kızlarının gözleri önünde tabancayla öldüren Y.G.hakkında dikkat çeken yeni bir karar çıktı. Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanık, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu kez sanık hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmamasına hükmetti.

YARGITAY KARARININ ARDINDAN DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda dosya yeniden ele alındı. Sanık Y. G. hakkında daha önce verilen karar yeniden değerlendirilirken, tarafların beyanları ve dosyadaki deliller mahkeme heyeti tarafından tekrar incelendi.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN MÜTALAA

SABAH'ın haberine göre; Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olayın başından itibaren öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Savcı mütalaasında, "Başından beri öldürmeye niyetliydi. Ölen birinin arkasından maddi bir tespit olmadan karalama ve namusuna saldıran sanığın pişmanlığından da bahsedilemez. Eşinin iffetsizliğini çocukları üzerinden ispatlamaya çalışan sanığa, dedikodu olarak iddia edilen olaylarla ilgili haksız tahrik hükümlerinin uygulanması hak ve adalete uygun değildir" ifadelerine yer verdi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda sanık Y.G.'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanık lehine herhangi bir haksız tahrik, iyi hal veya başka bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına karar verildi.

CİNAYET 7 YAŞINDAKİ KIZLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE İŞLENMİŞTİ

Olay, 2023 yılında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana gelmişti. Antalya'dan Konya'ya gelen Y. G., yaklaşık yedi aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye, 7 yaşındaki kızlarının yanında tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Ebru Gürpe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından teslim olan Y. G. tutuklanmıştı. Cinayet sonrası çiftin çocukları devlet korumasına alınmış, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER