Konya kırsalında canavar gördüler! İlçeye uyarı yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Yedikulaç mevkisinde görüldüğü öne sürülen üç kurt, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, "Konya kırsalında canavar görüldü" başlığıyla geniş ilgi gördü. Kırsal kesimde kurt için halk arasında sıkça kullanılan "canavar" ifadesi, paylaşımlarda da dikkat çekti.
3 KURT KOŞARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Yedikulaç mevkisinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, açık arazide koşan üç kurdun bir süre birlikte ilerlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölge sakinleri arasında "canavar görüldü" iddiaları konuşulmaya başlandı. Paylaşımlardaki "canavar" ifadesinin, yörede kurt için kullanılan halk arasındaki söylem olduğu öğrenildi.
BÖLGE SAKİNLERİNE DİKKATLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLDİ
Görüntülerin ardından Yedikulaç mevkisi ve çevresinde yaşayan vatandaşların özellikle gece saatlerinde kırsal alanlarda daha dikkatli olmaları tavsiye edildi. Uzmanlar ise kurtların doğal yaşamın bir parçası olduğunu, insanların bulunduğu alanlardan genellikle uzak durduklarını belirterek, vahşi hayvanlarla karşılaşılması halinde yaklaşılmaması ve yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini ifade ediyor.
(Meltem Aslan)