Konya’da balkonda görünce büyük panik yaşadı! Saldırgan tavırları kameraya yansıdı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir vatandaş, evinin balkonunda gördüğü yılan nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Balkonda görüldü
Cihanbeyli ilçesine bağlı Kelhasan Mahallesi'nde yılan paniğe neden oldu. Balkonuna çıkan vatandaş, yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki yılanı fark edince cep telefonu kamerasını açarak yaşananları kayda aldı.
Yılan saldırgan tavırlar sergiliyor
Görüntülerde yılanın balkon demirleri arasında ilerlediği ve zaman zaman saldırgan davranışlar sergilediği görüldü. Yaşadığı korkuyu kayıt altına alan vatandaş, özellikle yaz aylarında yılanların yerleşim alanlarında daha sık görülebildiğini belirterek çevrede yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(Bekir Turan)