Konya’da yaz ayında sonbahar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Konya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağışlar dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Konya genelinde etkili olan yağış, bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkezde sağanak yağış
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, merkezin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Konya merkezde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bugün sabah saatlerinde de sağanak yağış etkisini sürdürdü.
Meteoroloji uyardı: Yağışlar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya genelinde bugün de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
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