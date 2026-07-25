Konya’da sağlık camiasını yasa boğan kayıp! Hastane personeli hayatını kaybetti

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Seyit Ahmet Topallar'ın vefatı, meslektaşları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi hastane yönetimi yayımladığı taziye mesajıyla duyurdu.
Yayımlanan başsağlığı mesajında, Seyit Ahmet Topallar'ın hastanede görev yapan değerli bir mesai arkadaşı olduğu belirtilerek, vefat haberinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi. Meslektaşları tarafından sevilen Topallar'ın kaybı sağlık camiasında büyük üzüntü oluşturdu.
BAŞHEKİMDEN TAZİYE MESAJI
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt, yayımladığı mesajda merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada, Seyit Ahmet Topallar'ın hatırasının her zaman saygıyla anılacağı vurgulandı.
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