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MTV’nin ikinci taksit ödemelerinde cuma son gün

MTV’nin ikinci taksit ödemelerinde cuma son gün
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.
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2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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