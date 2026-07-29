Evinde 5 bebek cesedi bulunan anne gözaltına alındı!

Fransa’nın güneyindeki Vaucluse vilayetinde evinde biri yeni doğmuş 5 bebek cesedi bulunan annenin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, olay ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetine bağlı Orange kentinde meydana geldi.

Orange'da eski bir binada erkek arkadaşı ve iki çocuğuyla yaşayan 32 yaşındaki kadının evinde biri yeni doğmuş 5 bebek cesedi bulundu.

Carpentras Savcılığı, olayın kadının erkek arkadaşının şikayeti üzerine ortaya çıktığını bildirdi.

Erkek arkadaşı ihbar etti

Savcılık, kadının 26 Temmuz'da evinde doğum yaptığını ve ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, bu gebelikten haberdar olmayan erkek arkadaşının evde bir koli içinde tespit ettiği biri yeni doğmuş bebeğe ait ceset ile 4 bebeğin kalıntılarıyla ilgili ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Hastanede tedavisi tamamlanan kadın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kadının 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları için de sosyal hizmetlere başvuruldu.

Kaynak: AA