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KONYA Haberleri

Konya yolunda 5 kişiye mezar olan 150 metrelik uçurum havadan görüntülendi

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya yolunda 5 kişiye mezar olan 150 metrelik uçurum havadan görüntülendi

Antalya-Konya kara yolunda 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın meydana geldiği 150 metrelik uçurum havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi'nde, Taşağıl-Derebucak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Erol Arslan (48) ile araçta bulunan Ayla Arslan (46), İlayda A. (15), Ebrar A. (12) ve 4 yaşındaki Metehan U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Abdurrahman Uğurlu (28) ile hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23), ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

UÇURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği yaklaşık 150 metrelik uçurumun yukarıdan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

 Uçurumun yukarıdan çekilen görüntüleri;

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