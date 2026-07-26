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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

YAŞAR DURSUN
 

ZENCİRLİ
03-04-1942

YEDİLER MEZARLIĞI

FAHRETTİN ARAS
 

ELEŞKİRT
17-02-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ YAYLACI
 

KAYAPINAR
07-09-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BURHANETTİN TAŞKİN
 

AKKİSE
08-09-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

FADİMANA DÜNDAR
 

ÇUMRA
01-04-1948

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET ÇETİNEL
 

BEŞAĞIL
03-10-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

PERİHAN ARSLAN
 

ŞEREFLİKOÇHİSAR
01-04-1958

YAZIR MEZARLIĞI

ZİYA TÜFEKÇİ
 

HABİLLER
26-04-1955

ELMACI MEZARLIĞI

HASİBE KALDIRIM
 

KONYA
01-03-1941

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MÜZEYYEN ORUÇ
 

KAYASU
04-10-1964

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

HALİT KESEK
 

KONYA
14-07-1975

ARAPLAR MEZARLIĞI

HAMİYET ÇETİN
 

ÇUMRA
15-03-1974

ELMACI MEZARLIĞI

AHMET KÖSE
 

KONYA
26-04-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVVA UYAR
 

KARATAY
01-01-1992

ÜÇLER MEZARLIĞI

ÜMMÜ YELDERESİ
 

BOZKIR
01-05-1976

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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