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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’in online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başlıyor

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Konya Büyükşehir’in online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Online Spor Eğitimlerinde yeni dönem kayırları başlıyor.

Kadınlara özel olarak hazırlanan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden de çok sayıda katılımcının olduğu program kapsamında eğitimler, 15 kişilik gruplar halinde ve 40 dakikalık seanslarla gerçekleştirilecek. 

Haftanın 6 günü 09.00 ile 22.40 saatleri arasında düzenlenecek derslerde, 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilatesi eğitmeni ve 6 diyetisyen görev alacak. Programla her dönemde yaklaşık 3 bin sporsevere eğitim veriliyor.

CANLI DERSLER VE KİŞİYE ÖZEL TAKİP

Online Spor eğitimleri, sporkonya.com.tr üzerinden geliştirilen özel yazılım altyapısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Sistem sayesinde eğitmenler tüm katılımcıları takip edebilirken, katılımcılar yalnızca eğitmeni görüntüleyebilecek. 

Programa katılan kadınlar; yaş, vücut kitle indeksi ve fiziksel uygunluk durumlarına göre değerlendirilerek kendilerine en uygun gruplara yerleştirilecek. Katılımcılar, antrenman programlarının yanı sıra randevu sistemiyle sunulan kişiye özel online diyetisyen danışmanlığından da faydalanabilecek.

SON KAYIT TARİHİ 7 AĞUSTOS

Online Spor eğitimlerinin 17. dönem kayıtları, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 7 Ağustos Cuma günü sona erecek. Yeni dönem eğitimleri ise 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Programa katılmak isteyenler www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 444 55 42 numaralı çağrı merkezini arayarak 3824 ve 3825 dahili numaralarından bilgi alabilecek.

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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