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KONYA Haberleri

Konya’dan Tanzanya’ya uzanan gönül köprüsü!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’dan Tanzanya’ya uzanan gönül köprüsü!
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Selçuklu Müftülüğü, Tanzanya'da gerçekleştirilen anlamlı bir hayır hizmetini kamuoyuyla paylaştı. Selçuklu Müftüsü Selim Yazıcı, Tanzanya'nın başkenti Dodoma'ya bağlı Dosetisi Köyü'nde Cuma namazını kıldırarak hutbe irad etti. Namazın ardından ise Selçuklu Müftülüğü Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu hayratı olarak yaptırılan su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

"BİR DAMLA HAYAT" PROJESİYLE TEMİZ SUYA ERİŞİM

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında, kuraklıkla mücadele eden bölgelerde sondaj yöntemiyle kalıcı su kuyuları açılıyor. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi insanların temiz ve güvenilir içme suyuna ulaşması sağlanırken, açılan her su kuyusu bölge halkının yaşamına önemli katkı sunuyor.

Selçuklu Müftülüğü Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu hayratıyla hizmete açılan su kuyusunun da Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine umut olması ve uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

HAYIR SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR MESAJI

Selçuklu Müftülüğü paylaşımında, bir damla suyun bir ömre umut olduğu vurgulanarak bu anlamlı hizmetin hayır sahiplerinin destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Allah hayır sahiplerinden razı olsun, açılan su kuyusunu hayırlı ve bereketli eylesin." ifadelerine yer verilerek projeye katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

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