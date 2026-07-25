İş yerinde vurulan PVC ustası yaşam savaşını kaybetti
Adana’da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan PVC ustası, tedavi gördüğü hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri olayın faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, 20 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir doğrama atölyesinde meydana geldi.
Kasklı ve motosikletli 2 şüpheli, PVC ustası Ali Güloğlu'nun (45) iş yerine geldi.
Motosikletten inerek içeri giren şahıslardan biri. taburede oturan Ali Güloğlu'na tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Bacağından ve karnından vurulan Ali Güloğlu yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güloğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Güloğlu, 5 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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