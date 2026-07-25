Başkan Altay’ın acı günü! Açıklama geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın dünürü Ahmet Meram hayatını kaybetti. Acı haber, Meram ailesi başta olmak üzere yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Meram için bugün öğle namazının ardından Hacıveyis Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Meram'ın naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Konya protokolünün yanı sıra ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
BAŞKAN ALTAY'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Cenazenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dünürüm Ahmet Meram'ın vefatı dolayısıyla dua eden, cenazesine katılan ve acımızı paylaşan tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun.
İyi bir insan ve iyi bir mümin olarak tanıdığım Ahmet Meram'a Allah'tan rahmet diliyorum.
Mekânı cennet olsun."
HACIVEYİS CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ahmet Meram için düzenlenen cenaze töreni, 26 Temmuz Cumartesi (bugün) günü öğle namazının ardından Hacıveyis Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Meram, dualarla Üçler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
KONYA PROTOKOLÜ YALNIZ BIRAKMADI
Cenaze törenine Konya protokolü, Meram ailesi, Başkan Uğur İbrahim Altay'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Başkan Altay ve aile fertleri, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
(Meltem Aslan)