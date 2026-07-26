Konya’ya ikinci Şehir Hastanesi geliyor

Konya'nın sağlık altyapısını güçlendirecek iki önemli proje hayata geçiriliyor. Meram Dutlu Millet Bahçesi'nin karşısında bulunan Dutlukır bölgesine 1000 yatak kapasiteli yeni Şehir Hastanesi inşa edilecek. Antalya Yolu güzergahında yer alacak hastane, sadece Konya'ya değil çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir sağlık üssü olacak.

Bunun yanı sıra Meram Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde boşaltılan askeri alana ise 500 ünit kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kazandırılacak. Yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Konya'nın sağlık hizmet kapasitesinde önemli bir artış yaşanacak.

DUTLUKIR'A 1000 YATAKLI BÖLGESEL ŞEHİR HASTANESİ

Meram Dutlu Millet Bahçesi'nin karşısındaki Dutlukır bölgesinde yapılacak yeni Şehir Hastanesi, 1000 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Antalya Yolu üzerinde konumlanacak hastane, ulaşım avantajı sayesinde yalnızca Konya merkezine değil çevre ilçeler ve bölge illerine de sağlık hizmeti sunacak.

Projeyle birlikte Konya'nın artan nüfusuna ve sağlık hizmeti ihtiyacına cevap verilmesi hedeflenirken, mevcut sağlık yükünün de önemli ölçüde hafifletilmesi bekleniyor.

MERAM'A 500 ÜNİTLİ DİŞ HASTANESİ

Konya'nın ikinci büyük sağlık yatırımı ise Meram Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Boşaltılan askeri alan üzerine inşa edilecek 500 ünit kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem tedavi hem de eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte ağız ve diş sağlığı alanındaki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların daha hızlı sağlık hizmetine ulaşması amaçlanıyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "KONYA'DA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Türkiye genelinde devam eden şehir hastanesi projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, şehir hastanelerinin en üst seviyede sağlık hizmeti sunan modern sağlık kompleksleri olduğunu belirterek, "Şehir hastaneleri en üst seviyede sağlık hizmeti sunulan fiziki yapılar. Bugün itibarıyla Samsun Şehir Hastanesi'ni tamamlayarak hasta kabulüne başladık. Ordu, Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinde de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içerisinde bu hastanelerimiz de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Bakan Memişoğlu, inşaatı devam eden şehir hastanelerinin Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Van, Denizli ile İstanbul'da Sancaktepe ve Fatih Sultan Mehmet bölgelerinde sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca planlama aşamasındaki şehir hastanelerine de değinen Memişoğlu, "Tokat, Muğla, Konya, Hatay ve İzmir'de şehir hastanelerinin proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun yanında Diyarbakır'a yapılacak ikinci şehir hastanesinin de proje süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konya'da planlanan ikinci Şehir Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte kentin sağlık altyapısının daha da güçlenmesi ve bölgesel sağlık merkezi konumunun pekişmesi bekleniyor.

(Bekir Turan)