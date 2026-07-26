Konya’da öğretim üyesi eşine dehşeti yaşattı! Davada tartışılan karar

Konya'da yaşayan üniversite öğretim üyesi Ayşe A., ayrı yaşama kararı aldığı eşi Mustafa A. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yargılama sonunda sanık hakkında hapis cezası verilirken, ceza daha sonra adli para cezasına çevrildi. Mahkemenin 20 bin 200 liralık para cezasının 24 taksitte ödenmesine karar vermesi dikkat çekti.

EŞYALARINI ALMAYA GİTTİĞİNDE GERİLİM YAŞANDI

İddiaya göre olay, 12 Şubat'ta çiftin birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Üç çocuk annesi öğretim üyesi Ayşe A., evden ayrıldıktan sonra kişisel eşyalarını almak için bir kadın arkadaşıyla birlikte müşterek konuta gitti. Ancak eve alınmadığını öne süren Ayşe A., bu sırada gelen eşi Mustafa A.'nın üzerine yürüdüğünü belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Ayşe A. aracına binerken, Mustafa A.'nın aracın camına vurduğu ve "Çık konuşacağız, yoksa bu işin sonu kanla bitecek" sözleriyle kendisini tehdit ettiği iddia edildi. Olayın ardından Ayşe A. emniyete giderek şikayetçi oldu. Yanında bulunan kadın arkadaşının da soruşturma kapsamında benzer yönde ifade verdiği öğrenildi.

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Mustafa A. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından basit yargılama usulüyle görülen davada sanık hakkında ilk olarak 9 ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, sanığın daha önce de eşine yönelik başka bir eylemi bulunduğunu değerlendirerek iyi hal indirimi uygulamadı. Ancak basit yargılama usulü nedeniyle ceza 6 ay 22 güne indirildi.

CEZA PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, hapis cezasını daha sonra adli para cezasına çevirdi. Kararda, 202 gün karşılığı hesaplanan 20 bin 200 liralık adli para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesine hükmedildi.

Karar, özellikle kadına yönelik tehdit suçlarında verilen yaptırımların caydırıcılığı konusunda yeniden tartışmaları gündeme getirdi.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi