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KONYA Haberleri

Konya’da gölete düşen kişi boğuldu

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Konya’da gölete düşen kişi boğuldu
Konya’nın Akören ilçesinde gölete düşen kişi hayatını kaybetti.

Ailesiyle Akören Göleti çevresinde piknik yapan İbrahim Kosalak (39), balık tutarken suya düşen oltasını almaya çalıştı.

Dengesini kaybederek gölete düşen Kosalak bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette yaptıkları aramada Kosalak'ın cesedine ulaştı.

Kaynak: AA

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