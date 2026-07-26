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Milletler Ligi’nde şampiyon Türkiye! Filenin Sultanları Brezilya’yı devirdi

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Milletler Ligi’nde şampiyon Türkiye! Filenin Sultanları Brezilya’yı devirdi
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaştı ve şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaştı ve şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu.

ŞAMPİYON TÜRKİYE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Milliler, 2023'ün ardından 2026'da da altın madalyayı alarak tarihinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

1. SET SONUCU: 23-25

2. SET SONUCU: 25-23

3. SET SONUCU: 26-24

4. SET SONUCU: 25-21

Kaynak: Haber Merkezi

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