Konya Büyükşehir Yaz Spor okulları 28 İlçede 12 Bin öğrenciyle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik “Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yaz 12 binin üzerinde öğrenciyi spor okullarında ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurslara katılan tüm öğrencilere başarılı ve keyifli bir eğitim dönemi diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçede öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen "Yaz Spor Okulları”nda eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla iç içe, verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda yılın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da gençlere yönelik faaliyetleri titizlikle sürdürdüklerini aktaran Başkan Altay, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda Yaz Spor Okulları ile öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu yaz, merkez dışındaki 28 ilçemizde 12 binin üzerinde öğrencimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan bu eğitimlerle onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerimiz spor yapmanın yanı sıra takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etme kültürünü de deneyimliyor. Spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum. Destek veren kurumlara ve velilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Yaz tatilini sporla geçirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler de hem eğlenip hem de spor yapma imkânı bulduklarını ifade ederek kendilerine bu fırsatı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, "Spora Erişimi Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla gerçekleştirilen Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Yaz Spor Okulları'na 28 ilçede 12 bin 180 öğrenci kayıt yaptırdı.

Proje kapsamında 6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 56 spor tesisinde ücretsiz olarak alanında uzman 176 antrenör ile tatili dolu dolu geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda; atletizm, basketbol, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, tekvando, voleybol, yüzme ve jimnastik başta olmak üzere toplam 25 branşta hizmet veriliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu