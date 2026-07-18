400 TL’den 40 TL’ye düştü! Konya’da üretici ağaçlarını kesmeye başladı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Konya’da bu yıl kiraz üreticisi büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Geçen yıla göre fiyatların yaklaşık 10’da 1’e düşmesi nedeniyle birçok üretici hasattan zarar ettiğini belirtirken, bazı çiftçiler çareyi kiraz ağaçlarını kesmekte buldu.
Tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday, arpa ve şeker pancarının yanı sıra meyvecilik de önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak bu yıl kiraz üreticileri, düşük alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde bir üretici, kirazın maliyetini dahi karşılamadığını belirterek yıllardır emek verdiği kiraz ağaçlarını tek tek kesti.
Geçen yıl 400 liraydı, bu yıl 40 liraya düştü
Kiraz hasadı sabahın erken saatlerinde başlıyor. İşçiler tarafından dallardan tek tek toplanan ürünler kalite durumuna göre sınıflandırılıyor. Ardından tüccarlar tarafından satın alınan kirazlar pazara ulaştırılıyor.
Ancak üreticiler, bu yıl alım fiyatlarının emeğin karşılığını vermediğini ifade ediyor. Geçen yıl kilogramı yaklaşık 400 liraya kadar alıcı bulan birinci sınıf kiraz, bu sezon 40 liradan, ikinci sınıf kiraz ise 20 liradan satılıyor.
İşçi maliyeti karşılanamıyor
Üreticiler, mevcut fiyatlarla hasat yapmanın ekonomik olmadığını belirterek, günlük 1.500-1.700 lira arasında değişen yevmiyeli işçi ücretlerini dahi karşılayamadıklarını dile getiriyor.
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