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KONYA Haberleri

Karapınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Karapınar’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.H. yönetimindeki 42 BEL 244 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 42 AED 759 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü N.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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