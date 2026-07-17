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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın
İstanbul Fatih’teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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