Konya’daki barajın suyunu obruk mu bitirdi?

Türkiye'nin obruklarıyla sık sık gündeme gelen Konya'da bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı.
Konya'nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi sınırlarında bulunan May Barajı'nda 14 Temmuz 2026 tarihinde obruk oluştu.
Obruk sonrası su seviyesi düştü iddiası
Olayın ardından Alibeyhüyüğü Mahalle Muhtarı Himmet Tabak, barajdaki su seviyesinin kısa sürede gözle görülür şekilde azaldığını öne sürdü.
Yağışlarla dolmuştu, yaz ortasında su kaybetti
Sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.
May Barajı, bu yıl kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmuştu. Ancak yaz mevsiminin ortasında meydana gelen obruk ve sonrasında yaşanan su kaybı, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Muhtardan dikkat çeken paylaşım
Alibeyhüyüğü Mahalle Muhtarı Himmet Tabak da yaşanan olayı sanal medya hesabından duyurdu.
Tabak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mahallemizde bulunan May Barajı'nda oluşan obruk, May Barajı'ndaki suyu bitirmiş. Rabbim beterinden korusun."