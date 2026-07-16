Genç adam göğsünden bıçaklandı!

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Sedat Yenigün caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda F.A. (30) göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Tedavi altına alındı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan F.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evde inceleme yapan polis ekipleri ise, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA