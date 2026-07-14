Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin eklentisinde bulunan tuvalete gömen şahıs, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeleri üzerine cinayeti işlediği belirlenen şahıs ile olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan'ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan'ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.
Olayla ilgili Ö.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Cansız bedene ait parçalar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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