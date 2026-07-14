Başkan Ulular: “15 Temmuz, Aziz Milletimizin İradesiyle Yazılan Bağımsızlık Destanıdır’’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Osman Ulular, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "O gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, milletimizin en büyük gücü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"15 Temmuz, Milletimizin İradesine Sahip Çıktığı Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği bir tarih olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığına ve millî iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği unutulmaz bir destan olduğunu ifade etti.

Ulular, "15 Temmuz 2016 gecesi, Aziz Milletimiz; devletine, bayrağına ve geleceğine yönelen hain kalkışmaya karşı tek yürek olmuş, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden büyük bir cesaret ve fedakârlık örneği sergilemiştir. Milletimizin imanından, vatan sevgisinden ve birlik ruhundan aldığı güç sayesinde hain darbe girişimi başarısızlığa uğratılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine zincir vurulamayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. O gece yazılan kahramanlık destanı, tarihimizde daima gururla anılacak en önemli dönüm noktalarından biri olarak yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD, Dün Olduğu Gibi Bugün de Millî İradenin Yanındadır”

MÜSİAD'ın her zaman devletin ve milletin yanında durduğunu vurgulayan Başkan Ulular, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğu günden bu yana millî ve manevi değerleri önceleyen MÜSİAD, 15 Temmuz gecesinde de hiçbir tereddüt göstermeden devletimizin ve milletimizin yanında saf tutmuştur. Dün olduğu gibi bugün de millî iradeye, demokrasimize ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin temeli; birlik, beraberlik ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş bir millettir."

"15 Temmuz Ruhunu Gelecek Nesillere Aktarmak Ortak Sorumluluğumuzdur”

15 Temmuz'un sadece anılması gereken bir tarih değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir bilinç olduğunu belirten Ulular, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz'da ortaya çıkan millî birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, ülkemizin geleceğine karşı taşıdığımız en önemli sorumluluklardan biridir. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, fedakârlıklarıyla destan yazan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi payidar eylesin."



Kaynak: Haber Merkezi