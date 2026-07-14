KTO Başkanı Öztürk: “15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hain darbe girişimini eşsiz bir cesaret ve kararlılıkla bertaraf ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aradan geçen 10 yıl, milletimizin o gece ortaya koyduğu destansı mücadelenin anlamını ve değerini daha da belirgin hâle getirmiştir. Ülkemizin birliğini, devletimizin bekasını ve milletimizin geleceğini hedef alan hainler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında amaçlarına ulaşamamıştır.

15 Temmuz'da sergilenen bu büyük direniş, milletimizin söz konusu vatan olduğunda nasıl kenetlendiğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu nedenle 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün değildir. Aynı zamanda millî iradenin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığının, Türkiye'nin geleceğine yalnızca milletimizin karar vereceğinin ve bağımsızlığımızdan asla taviz verilmeyeceğinin ilanıdır.”

Konya iş dünyası olarak 15 Temmuz ruhunu çalışma ve üretme azmiyle yaşatmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Öztürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik bağımsızlığını güçlendiren, üretim kabiliyetini geliştiren ve kendi geleceğini inşa eden bir Türkiye, her türlü tehdide karşı daha sağlam bir duruş ortaya koyacaktır. İş dünyamızın üretimden, yatırımdan ve istihdamdan vazgeçmeden sürdürdüğü mücadele de ülkemizin bağımsızlık yürüyüşünün önemli bir parçasıdır.”

Başkan Öztürk mesajını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz destanının 10'uncu yıl dönümünde, vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü kutluyor; birlik ve beraberliğimizin, demokrasimize olan bağlılığımızın ve güçlü Türkiye idealimizin sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi