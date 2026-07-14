Başkan Karabacak: “15 Temmuz, Milletimizin Yazdığı Kahramanlık Destanıdır’’

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini ifade etti.

Türk milletinin o gece dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergilediğini vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradeye sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. O gece yazılan destan, ülkemizde darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit verilmeyeceğinin en güçlü ilanı olmuştur”

Esnaf ve sanatkârların da 15 Temmuz gecesi milli iradenin yanında yer aldığını belirten Başkan Karabacak, Ahilik kültüründen aldığı güçle hareket eden Esnaf ve Sanatkarlarımız, her zaman devletinin ve milletinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Karabacak, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Ahilik geleneğinin temsilcileri olan Esnaf ve Sanatkârlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğinin korunması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü devleti ve aziz milletiyle ilelebet varlığını sürdürecek, hiçbir hain girişim milletimizin sarsılmaz iradesini aşamayacaktır”

Başkan Muharrem Karabacak, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarını sunuyoruz, O karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi