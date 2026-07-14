GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,035 TL
EURO
53,532 TL
STERLİN
63,018 TL
GRAM
6.084 TL
ÇEYREK
10.043 TL
YARIM
19.994 TL
CUMHURİYET
39.884 TL
GÜNCEL Haberleri

Başkan Karabacak: “15 Temmuz, Milletimizin Yazdığı Kahramanlık Destanıdır’’

Başkan Karabacak: “15 Temmuz, Milletimizin Yazdığı Kahramanlık Destanıdır’’
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini ifade etti.

Türk milletinin o gece dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergilediğini vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradeye sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. O gece yazılan destan, ülkemizde darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit verilmeyeceğinin en güçlü ilanı olmuştur”

Esnaf ve sanatkârların da 15 Temmuz gecesi milli iradenin yanında yer aldığını belirten Başkan Karabacak, Ahilik kültüründen aldığı güçle hareket eden Esnaf ve Sanatkarlarımız, her zaman devletinin ve milletinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Karabacak, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Ahilik geleneğinin temsilcileri olan Esnaf ve Sanatkârlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve beraberliğinin korunması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü devleti ve aziz milletiyle ilelebet varlığını sürdürecek, hiçbir hain girişim milletimizin sarsılmaz iradesini aşamayacaktır”
Başkan Muharrem Karabacak, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarını sunuyoruz, O karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER