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Irmakta boğulan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Irmakta boğulan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi Erdoğan (21) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Taşçılı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağında yaşandı. Serinlemek amacıyla suya giren S.E. (24) akıntıya kapıldı. Ağabeyinin yardım çığlıklarını duyan Azmi Erdoğan, suya atladı. Azmi Erdoğan, akıntıya kapılan ağabeyi S.E.'yi kurtarmayı başarırken, kendisi güçlü akıntıya kapıldı.

Yaklaşık 200 metre sürüklendi

Yaklaşık 200 metre sürüklenen Azmi Erdoğan, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kurtarılan ağabeyi S.E.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: İHA

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