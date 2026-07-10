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Ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Hakkari’de kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kalp krizi ihbarı üzerine vakaya almaya giden ambulans, geri manevara yaptıgı sıra 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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