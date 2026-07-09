Her araçta var yapanlara hapis cezası

Trafik kuralları katılaştıkça ceza ve suç oranları gerilemeye başladı. Her araçta bulunan kolu yanlış kullanmanın bedeli hapis cezası oluyor.

Türkiye'de trafik kuralları sıkılaştırıldı ve cezalar arttı. Ancak kural ihlali dışında bilinmesi gereken bazı teknik konular da bulunuyor.

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, alkollü araç kullanma, emniyet şeridine girme gibi birçok ceza hakkında sürücüler bilgi sahibi durumda.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte 200 bin liraya varan cezalar nedeniyle sürücüler daha temkinli ve dikkatli araç kullanmayı sürdürüyor.

SELEKTÖR YAPARKEN DİKKAT EDİN

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin verdiği ve emsal teşkil edecek olan kararında selektör yapmak da suçu meydana getiriyor. Yol istenmesi, uyarılması gibi durumlarda kullanılan selektör peş peşe yapılması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor.

HAPİS CEZASI VAR

Yargıtay'ın verdiği karara Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

SELEKTÖRÜ TEK SEFERDE YAPIN

Ülkemizde selektör genel olarak yol istemek için yapılıyor. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltılıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması suça neden oluyor.

SELEKTÖRÜ AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN

Selektörü amacı dışında kullanmak yasalara aykırı ve cezai müeyyideleri bulunuyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan, tek seferde selektör yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi