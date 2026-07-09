GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,924 TL
EURO
53,519 TL
STERLİN
63,042 TL
GRAM
6.198 TL
ÇEYREK
10.222 TL
YARIM
20.351 TL
CUMHURİYET
40.596 TL
GÜNCEL Haberleri

Her araçta var yapanlara hapis cezası

- Güncelleme Tarihi:

Her araçta var yapanlara hapis cezası
Trafik kuralları katılaştıkça ceza ve suç oranları gerilemeye başladı. Her araçta bulunan kolu yanlış kullanmanın bedeli hapis cezası oluyor.

Türkiye'de trafik kuralları sıkılaştırıldı ve cezalar arttı. Ancak kural ihlali dışında bilinmesi gereken bazı teknik konular da bulunuyor.

Kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama, alkollü araç kullanma, emniyet şeridine girme gibi birçok ceza hakkında sürücüler bilgi sahibi durumda.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte 200 bin liraya varan cezalar nedeniyle sürücüler daha temkinli ve dikkatli araç kullanmayı sürdürüyor.

SELEKTÖR YAPARKEN DİKKAT EDİN

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin verdiği ve emsal teşkil edecek olan kararında selektör yapmak da suçu meydana getiriyor. Yol istenmesi, uyarılması gibi durumlarda kullanılan selektör peş peşe yapılması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor.

HAPİS CEZASI VAR

Yargıtay'ın verdiği karara Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

SELEKTÖRÜ TEK SEFERDE YAPIN

Ülkemizde selektör genel olarak yol istemek için yapılıyor. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltılıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması suça neden oluyor.

SELEKTÖRÜ AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN

Selektörü amacı dışında kullanmak yasalara aykırı ve cezai müeyyideleri bulunuyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan, tek seferde selektör yapılması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER