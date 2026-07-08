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KONYA Haberleri

Konya Organize Sanayi Sitesinde yangın! Alevler kısa sürede büyüdü

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya Organize Sanayi Sitesinde yangın! Alevler kısa sürede büyüdü

Konya'nın Karatay ilçesi Aksaray Yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ketenci Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Tarım aletleri ve römork üretimi yapılan fabrikadan yükselen alevleri fark eden işçiler binayı hemen tahliye etti.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve  polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Soğutma çalışmaları başlatıldı

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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