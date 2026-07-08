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KONYA Haberleri

Konya’da ücretsiz ulaşımla istihdam desteği

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da ücretsiz ulaşımla istihdam desteği

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), iş arayan vatandaşların Organize Sanayi Bölgelerindeki işverenlerle daha kolay buluşabilmesi amacıyla önemli bir uygulamayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ücretsiz İŞKUR otobüsü, vatandaşları doğrudan iş görüşmelerine ulaştırıyor.

İŞ GÖRÜŞMELERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

İŞKUR tarafından yapılan paylaşımda, iş arayanların Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarla buluşmasını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmetinin devam ettiği belirtildi. Böylece vatandaşlar hem ulaşım masrafından kurtuluyor hem de işverenlerle yüz yüze görüşme fırsatı yakalıyor.

HER SALI VE PERŞEMBE HAREKET EDİYOR

Uygulama kapsamında ücretsiz İŞKUR otobüsü;

Her Salı günü saat 13.30'da
Her Perşembe günü saat 10.00'da hareket ederek iş arayan vatandaşları Organize Sanayi Bölgelerindeki iş görüşmelerine taşıyor.

İSTİHDAM FIRSATLARI YERİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada ücretsiz otobüs uygulamasıyla vatandaşların iş görüşmelerine kolayca ulaşabileceğini ve istihdam fırsatlarını yerinde değerlendirebileceğini ifade etti. Uygulamanın, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

(Meltem Aslan)

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