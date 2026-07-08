Kulu’da beynine pıhtı atan hasta için helikopter ambulans havalandı

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Hamit Ç., yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde Hamit Ç.'nin beynine pıhtı attığı belirlendi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden helikopter ambulans talep edildi.
Kısa sürede Kulu'ya ulaşan helikopter ambulans, hastayı sağlık ekiplerinden teslim alarak ileri tedavi için Konya'daki hastaneye sevk etti.
(Ali Asım Erdem)