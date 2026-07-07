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KONYA Haberleri

Konya’dan Gelen Yağış Dalgası Karaman’ı Vurdu

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Konya’dan Gelen Yağış Dalgası Karaman’ı Vurdu

Konya'nın Güneysınır ilçesi üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde etkisini artırdı.

İlçede etkili olan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su taşkınları meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sel sularının kapladığı yollarda araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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