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KONYA Haberleri

Konya’dan havalandılar! 60 saatlik uçuş başladı

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Konya’dan havalandılar! 60 saatlik uçuş başladı
Havadan İhbar Kontrol uçakları, NATO Ankara zirvesi nedeniyle 60 saat kesintisiz uçuş yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları, NATO Zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.

60 SAAT KESİNTİSİZ UÇUŞ YAPACAKLAR

Uçaklar tespit ettikleri hedefleri bulundurduğu sistemler aracılığıyla yerdeki harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

Çok sayıda özellik barındıran uçaklar, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında önemli rol oynuyor.

Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.

"HER ZAMAN HAZIRLIKLIYIZ"

HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, NATO Zirvesi kapsamında verilen görevi icra etmek için uçuşa hazırlandıklarını belirtti.

HİK uçağının, hava sahasının erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve kontrol görevini icra eden platform olduğunu söyledi.

Uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ifade eden Binbaşı Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız." dedi.

Bugün Karadeniz bölgesi kapsamında uçuş yapacaklarını dile getiren Kulak, bahse konu bölgeden gelebilecek tehditleri gözetleyerek ilgili yerlere rapor edeceklerini aktardı.

Zirve kapsamında yapılacak uçuşlara ilişkin bilgi veren Kulak, şunları kaydetti:

"- Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor.

- Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız."

"ORDUMUZUN GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTEYİZ"

Uçağın üzerinde aktif ve pasif sensörlerin mevcut olduğunu belirten Kulak, sadece havada değil, deniz üstünde de tespit ve teşhis yapabildiklerini söyledi.

Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen liderler ve heyetlerin de uçuşlarını takip ettiklerini ifade eden Kulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Barış Kartalı uçakları, terörle mücadele harekatından uluslararası ve milli tatbikatlara, NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yapmakta.

- Müşterek görev kapsamında NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun Baltık Denizi'nde olsun farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak büyük katkılar vermekteyiz.

- Bizler bunları yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü bu görevlerde çok net bir şekilde göstermekteyiz."

Kaynak: AA

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