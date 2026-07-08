Konya’da ilkokul bahçesinde yangın!

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Kuru otlar alev aldı
Yangın, Taşbudak Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların alev alması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek harekete geçti.
Mahalleye dağıtılan su tankıyla müdahale edildi
Vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye dağıtılan su tanklı yangın söndürme aracıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, okul bahçesinde küçük çaplı maddi zarar oluştu.
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