Konya Ovası’nda yüzler gülüyor! Verim dekarda 850 kiloya ulaştı

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda buğday hasadı başladı. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığı ovada, sulu arazilerde dekara ortalama 850 kilogram verim alınırken, üreticiler bu yılı “çiftçinin bayramı“ olarak nitelendirdi. Uzmanlar, hem verim hem de kalite açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda buğday hasadı mesaisi başladı. Biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte üreticiler aylar süren emeğin karşılığını almaya başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki düzenli yağışlar ile çiçeklenme döneminde sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olmaması, başakların tam dolmasını sağlayarak hem verimi hem de kaliteyi artırdı.

"850 kilo civarında sulu alanlarda, 650 kilo civarında da kıraç alanlarda verimler almayı tahmin ediyoruz"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya'da hasadın yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını söyledi. Kırkgöz, "Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'mızda buğday hasatları başladı. Önümüzdeki haftalarda hasatların biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bugünlerde çiftçilerimiz buğdaylarını hasat etmeye başladı. Şu anda verimlerimiz sulu alanlarda ortalama 850 kilo civarında çıkıyor. İnşallah daha yüksek verimlere de ulaşırız diye temenni ediyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton arpa, 2 milyon 200 bin ton da buğday rekoltesi beklendiğini ifade eden Burak Kırkgöz, "Yaklaşık 15- 20 gün civarında bir hasat sezonu sürecek. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz. Tabii sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin verimlerinde de bir tık artış olduğunu her zaman söylüyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan da sertifikalı tohumluk üretim alanı. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin ortalama verimlere göre ortalama yüzde 10 civarında bir artış da sağladığını söyleyebiliriz. Arpa hasatlarımız bitmek üzere. Ovada beklediğimiz gibi rekoltemiz arpada yüksek çıktı. 1 milyon tona yakın arpa rekoltesi bekliyoruz. Tabii bu satışlar tamamlandıktan sonra rekolteler net bir şekilde çıkacak. Konya Ovası'nda 2 milyon 200 bin ton civarında da buğday rekoltesi bekliyoruz. Tabii bölgeden bölgeye verimlerimiz değişebiliyor. Ortalama olarak 850 kilo civarında sulu alanlarda, 650 kilo civarında da kıraç alanlarda verim almayı tahmin ediyoruz. Hububatlarda çiçeklenme ortadan aşağı ve yukarıya doğru ilerliyor. Bu dönemlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bazı aksaklıklardan dolayı maalesef uçlarda ve son bölgelerde danelerde biraz cılızlaşma ve boşluk söz konusu olabiliyordu. Ama bu yıl yağışların iyi olması, iklimin iyi gitmesi özellikle çiçeklenme döneminde samyeli dediğimiz sıcak rüzgarların esmemesi başağın ortasının ve yukarı bölgesinin tam dolu bir şekilde olmasına imkan sağladı. Bu da tabii kaliteyi olumlu yönde etkileyen bir unsur oldu" ifadelerini kullandı.

"Harman, çiftçinin bayramı"

Buğday üreticisi Hasan Kılıç, "Beklediğimiz an geldi harman tabii çiftçinin bayramı. Biz de bu bayramı şu anda yaşıyoruz ve bayramımız güzel geçiyor. Bu sene emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bu sene yağışlarımızın iyi olması bizi olumlu etkiledi. Bazı bölgelerde bizim kıraç arazilerimiz de var, sulanan arazilerimiz de var. Şu an için kıraç arazilerimizde verimlerimiz sulu arazileri aratmıyor. Yani verimlerimiz şu anda kıraçlarda da güzel. Kıraç arazilerimizi bitirdik. Şu an yeni yeni sulu arazilerimizin verimlerini görüyoruz. Onda da dekara 800, 900 kiloları şu an görüyoruz" dedi.

Buğday üreticisi Ramazan Bağcı ise, "Eğer bayramda, harmanda çiftçinin yüzü gülerse Türkiye'nin yüzü güler. Bu sene yağışlar güzel gitti. Her sene çiftçi örneğin şu anda bulunduğumuz tarladaki buğdayı 3 ya da 4 su ile kaldırırken, yağışlardan dolayı 2 kez su verildi. Bu halini aldı ama bazı çiftçilerimiz işte ekonomik durumdan dolayı yağmurlara güvendi. Dolayısıyla sulamayan da oldu. Onlarınki de güzel ama sulamış olsaydı bir kat daha fazla alacaktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA