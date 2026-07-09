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KONYA Haberleri

Cihanbeyli’de tarımsal girdi satış noktalarına sıkı denetim

Bekir Turan
Muhabir

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Cihanbeyli’de tarımsal girdi satış noktalarına sıkı denetim
Cihanbeyli’de gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gübre ve bitki koruma ürünleri satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

Yapılan kontroller kapsamında; gübre ve bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, depolama ve muhafaza koşulları, satış kayıtları ile ilgili yasal düzenlemelere uygunluk hususları titizlikle değerlendirildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen denetimlerle üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasının sağlanmasının, bilinçli ürün kullanımının yaygınlaştırılmasının ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Cihanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

(Bekir Turan)

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