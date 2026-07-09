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KONYA Haberleri

Konya’da yeni hububat çeşitleri üreticilerle buluşuyor

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da yeni hububat çeşitleri üreticilerle buluşuyor

Konya'da tarımsal üretime yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen Çeşit Tanıtım Günü programında, yeni hububat çeşitleri tanıtıldı.

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe ÇAKMAK, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran SEÇEN, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Hakan NALBANTOĞLU ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi YÜCEL katıldı.

Programda, deneme parsellerinde yetiştirilen farklı hububat çeşitleri hakkında katılımcılara teknik bilgiler verildi. Deneme alanlarında yapılan incelemelerde çeşitlerin verim, kalite ve bölgeye uyum performansları değerlendirildi.

Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminin yaklaşık yüzde 22'sini gerçekleştiren Konya'nın, güçlü tohumculuk altyapısı ve yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla ülke tarımına önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni ve nitelikli çeşitlerin üreticilerle buluşturulması, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

(Cumali Özer)

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