GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,915 TL
EURO
53,448 TL
STERLİN
62,983 TL
GRAM
6.124 TL
ÇEYREK
10.100 TL
YARIM
20.108 TL
CUMHURİYET
40.111 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kayıp alarmı! Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya’dan haber alınamıyor

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da kayıp alarmı! Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya’dan haber alınamıyor

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya'dan sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Evden çıktı, bir daha geri dönmedi

Edinilen bilgilere göre, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çukurlu Sokak'ta ikamet eden Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Aradan geçen süreye rağmen geri dönmeyen Sakarya'dan haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Polis ekipleri arama çalışması başlattı

Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede arama ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Aileden vatandaşlara çağrı

Hüseyin Sakarya'nın ailesi, kendisini gören veya bulunduğu yeri bilen vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın polis merkezine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER