Konya’da kayıp alarmı! Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya’dan haber alınamıyor

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya'dan sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
Evden çıktı, bir daha geri dönmedi
Edinilen bilgilere göre, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çukurlu Sokak'ta ikamet eden Alzheimer hastası Hüseyin Sakarya, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Aradan geçen süreye rağmen geri dönmeyen Sakarya'dan haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan da sonuç alamadı.
Polis ekipleri arama çalışması başlattı
Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede arama ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Aileden vatandaşlara çağrı
Hüseyin Sakarya'nın ailesi, kendisini gören veya bulunduğu yeri bilen vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın polis merkezine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi.
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