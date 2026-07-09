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KONYA Haberleri

Konya’yı yasa boğan haber! Genç öğretmen hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’yı yasa boğan haber! Genç öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı Mahallesi nüfusuna kayıtlı öğretmen Ersin Limoncu, Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, aslen Taraşcı Mahallesi'nden olan ve görev yeri Eskişehir'de bulunan öğretmen Ersin Limoncu, kayınpederini ziyaret etmek için gittiği Yozgat'ta talihsiz bir kazaya karıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün dahil olduğu kazada ağır yaralanan Limoncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Genç yaşta hayatını kaybeden Ersin Limoncu'nun vefat haberi, ailesi, yakınları ve görev yaptığı çevrede derin üzüntüye neden oldu. Taraşcı Mahallesi başta olmak üzere Seydişehir'de büyük üzüntüyle karşılanan acı haberin ardından sevenleri taziye mesajları paylaştı.

Öğretmen Ersin Limoncu'nun cenaze programına ilişkin detayların ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.

(Meltem Aslan)

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