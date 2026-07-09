Konya’yı yasa boğan haber! Genç öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı Mahallesi nüfusuna kayıtlı öğretmen Ersin Limoncu, Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, aslen Taraşcı Mahallesi'nden olan ve görev yeri Eskişehir'de bulunan öğretmen Ersin Limoncu, kayınpederini ziyaret etmek için gittiği Yozgat'ta talihsiz bir kazaya karıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Traktörün dahil olduğu kazada ağır yaralanan Limoncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ACI HABER BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI
Genç yaşta hayatını kaybeden Ersin Limoncu'nun vefat haberi, ailesi, yakınları ve görev yaptığı çevrede derin üzüntüye neden oldu. Taraşcı Mahallesi başta olmak üzere Seydişehir'de büyük üzüntüyle karşılanan acı haberin ardından sevenleri taziye mesajları paylaştı.
Öğretmen Ersin Limoncu'nun cenaze programına ilişkin detayların ailesi tarafından paylaşılacağı öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”