Meram’da hasat öncesi gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında üretim alanları ziyaret edilerek yaş meyve ve sebzelerden numuneler alındı.
Alınan numuneler, pestisit kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla laboratuvarlara gönderilirken, üretim süreçleri de yerinde incelendi. Denetimler sırasında üreticilere güvenilir gıda üretimi konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Yetkililer, yürütülen çalışmalarla tarladan sofraya uzanan süreçte güvenilir gıda arzının sağlanmasının ve tüketici sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti.
Hasat sezonu boyunca denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.
(Bekir Turan)