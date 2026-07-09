Savunma Sanayiinde Konya imzası güçleniyor

Konya, savunma ve havacılık sanayiindeki yükselişini 2026’nın ilk yarısında da sürdürdü. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Savunma ve Havacılık Sanayii’nin ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırarak 107 milyon doların üzerine çıkardığının altını çizdi. Büyükeğen, “Konya, Türk savunma sanayisinin stratejik üretim ve ihracat üslerinden biri haline geldi“ dedi.

Türkiye'nin üretim gücüyle öne çıkan şehirlerinden Konya, savunma ve havacılık sanayisinde yakaladığı ihracat başarısıyla dikkat çekiyor. Konya Savunma ve Havacılık Sanayii, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde yüzde 13,5'lik ihracat artışı ile 107 milyon 364 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Aynı dönemde Konya'nın toplam ihracatı ise ortalama yüzde 3,3 arttı. Böylece savunma ve havacılık sanayii, genel ihracat artışının dört katından fazla büyüme kaydetti.

Büyükeğen'den "yeni rekor” vurgusu

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, savunma sanayisinin Konya sanayisinin en güçlü lokomotiflerinden biri haline geldiğini belirterek, şehrin üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Konya'nın savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 25 artışla 206 milyon 805 bin dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Büyükeğen, Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından sektörün en fazla ihracat yapan dördüncü ili konumuna yükseldiğini ifade etti. "Bu yılın ilk altı ayında da yükselişimizi sürdürdük" diyen Büyükeğen, "Bu yılın ilk yarısında 107 milyon 364 bin dolarlık ihracata ulaştık. Sektörde kilogram başına 45 dolarlık ihracat değeriyle, yüksek katma değer üreten şehirler arasında yerimizi güçlendiriyoruz. İnşallah yıl sonunda sektörde yeni bir ihracat rekoruna ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayisinin Güçlü Tedarik Merkezi

Konya'nın ihracatın yanı sıra milli üretim altyapısıyla da sektörün en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde yer alan 62 firma ile Konya'nın; Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye üçüncüsü olduğunu vurguladı.

Şehirde faaliyet gösteren 337 silah ve mühimmat üreticisinin Türkiye'deki üreticilerin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirten Büyükeğen, "Askeri silah ve parça imalatında Türkiye üretiminin yüzde 53'ünü Konya'da gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü üretim kapasitesi Konya'mızı savunma sanayisinin stratejik çözüm ortaklarından biri haline getirdi. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi, çalışanlarını ve sektörün tüm paydaşlarını kutluyorum” dedi.

KSO'dan Sektöre Stratejik Destek

Konya Sanayi Odası'nın savunma sanayisinin gelişimi için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Büyükeğen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Oda olarak şehrimizin savunma sanayi ekosistemini geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ana sanayiye yönelik teknik iş gezileri, ikili iş görüşmeleri ve tedarikçi geliştirme programları düzenliyoruz. Kurduğumuz Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji (BÜSAT) Kümelenmesi ile eğitim, araştırma ve iş birliği faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sektörde UR-GE Projeleri geliştirdik. Savunma sanayisinin Anadolu'daki en önemli organizasyonlarından biri haline gelen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları düzenliyoruz. İlki Odamız tarafından 2014 yılında düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı 2025 yılında 29 kat büyüttük. İnşallah etkinliğimizin dokuzuncusunu 2027 yılında düzenleyeceğiz.”

(Ali Asım Erdem)