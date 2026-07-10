2026 LGS Türkiye birincisi Konya’dan! 500 tam puan aldı

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Türkiye birincisi Konya'dan çıktı. PEMA Koleji öğrencisi Yusuf Emir Yıldırım, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.

LGS'de elde edilen bu büyük başarıyla birlikte PEMA Koleji, 17 yıldır aralıksız her yıl Türkiye birincisi çıkarma başarısını sürdürdü.

PEMA Koleji'nde büyük gurur

Yusuf Emir Yıldırım'ın Türkiye birinciliği, PEMA Koleji'nde düzenlenen programla kutlandı. Başarının; güçlü öğretmen kadrosu, uygulanan eğitim modeli, öğrencilerin azmi ve velilerin desteğiyle elde edildiği belirtildi.

PEMA Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cahit Koç, 2026 LGS'de elde edilen Türkiye birinciliğinin yıllardır sürdürülen eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Koç, başarıda emeği bulunan öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere teşekkür ederek, "Bu başarı tesadüf değil; 17 yıldır ilmek ilmek örülen bir eğitim geleneğinin sonucudur.” dedi.

"Öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz”

PEMA Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Sami Koç ise başarının yalnızca bir sınav sonucundan ibaret olmadığını vurguladı.

Koç, öğrencilerin akademik başarının yanı sıra karakter, sorumluluk ve sosyal gelişim açısından da desteklendiğini belirterek, "Biz çocuklarımızı yalnızca sınavlara değil; hayata hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye birincisi Yusuf Emir Yıldırım başta olmak üzere başarı gösteren tüm öğrencileri kutlayan Koç, PEMA'nın bundan sonra da ülkeye değer katacak bireyler yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

"Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir”

PEMA Koleji Ortaokul Müdürü Hatice Ün de öğrencilerin büyük emek vererek bu başarıya ulaştığını belirtti.

Öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri tebrik eden Ün, "Başarı hiçbir zaman tesadüf olmamıştır.” diyerek elde edilen derecenin düzenli çalışma ve emeğin sonucu olduğunu ifade etti.

(Ali Asım Erdem)