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KONYA Haberleri

Konya Numune Hastanesi’nde hastalar yataklarıyla bahçeye taşındı!

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya Numune Hastanesi’nde hastalar yataklarıyla bahçeye taşındı!

Konya Numune Hastanesi, palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların yalnızca sağlık süreçlerine değil, moral ve motivasyonlarına da katkı sağlayacak örnek bir etkinliğe imza attı. Türkiye'nin örnek palyatif bakım servisleri arasında gösterilen serviste düzenlenen açık hava etkinliği, hastalar ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hastalar açık havada moral depoladı

Uzun süre palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla hastane bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, hastalar güneş ışığından faydalanarak temiz havada vakit geçirdi. Hasta yakınlarının da eşlik ettiği organizasyonda samimi ve duygusal anlar yaşanırken, etkinlik hastaların moral ve motivasyonuna önemli katkı sağladı.

Başhekim hastaları ziyaret etti

Etkinlik kapsamında Konya Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Haydar Dadacı ile hastane yöneticileri, hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Başhekim Dadacı, talepleri ve önerileri dinledi.

Başhekim Op. Dr. Ali Haydar Dadacı, hastaların yalnızca tedavi süreçlerinde değil, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik sosyal ve moral destek uygulamalarıyla da yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının özverisi takdir topladı

Tedavi sürecinin sadece ilaç ve tıbbi müdahalelerden ibaret olmadığını gösteren etkinlik, sağlık çalışanlarının özverili yaklaşımını da bir kez daha ortaya koydu. Palyatif bakım servisinde görev yapan sağlık personelinin hastaların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da gözeten çalışmaları, hasta yakınları tarafından takdirle karşılandı.

İnsana dokunan hizmet anlayışı

Konya Numune Hastanesi'nin hayata geçirdiği bu uygulama, palyatif bakım hizmetlerinde insana dokunan yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hastaların moralini yükseltmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen etkinlik, sağlık hizmetlerinde sosyal destek uygulamalarının ne kadar değerli olduğunu gösterirken, örnek çalışmalardan biri olarak dikkat çekti.

(Berna Ata)

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