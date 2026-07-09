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KONYA Haberleri

Konya’da sürücü kursu aracı eğitim alanında yandı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da sürücü kursu aracı eğitim alanında yandı

Konya'nın Ereğli ilçesi Toros Mahallesindeki trafik eğitim alanında yangın paniği yaşandı.

Eğitim aracı yandı

İlçede faaliyet gösteren bir sürücü kursuna ait eğitim aracı alevler içinde kaldı.

Yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Berna Ata)

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